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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Нью-Джерси», у Кузнецова – две передачи

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Нью-Джерси», у Кузнецова – две передачи
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей дважды отличился Александр Овечкин и ещё по разу забивали Никлас Бекстрём и Конор Шири. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». Голкипер Илья Самсонов отразил 24 броска, оформив шат-аут.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Михаил Мальцев завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Овечкин (Кузнецов) – 05:58' (5x5)   2:0 Бекстрём (Уилсон, Шири) – 11:50' (5x5)   3:0 Шири (Уилсон) – 47:13' (5x5)   4:0 Овечкин (Кузнецов, Оши) – 56:28' (5x5)
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