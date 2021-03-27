«Аризона» крупно обыграла «Сан-Хосе». У Любушкина первое очко в сезоне и «+1»

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» на своём льду крупно обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Кристиан Дворак (дубль), Ник Шмальц, Драйден Хант и Фил Кессел. У «Сан-Хосе» забрасывали Томаш Гертл и Патрик Марло.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 14 минут 8 секунд и отметился голевой передачей, набрав 1-е очко в сезоне и завершив встречу с показателем полезности «+1». У его коллеги по амплуа из «Сан-Хосе» Николая Кныжова – «-2» за 18.37 на площадке.

Запасным голкипером «Аризоны» в этой игре был 22-летний российский вратарь Иван Просветов, не имеющий ни минуты игрового времени в НХЛ.

В параллельном матче «Калгари Флэймз» на домашнем льду уступил «Виннипег Джетс» (2:3) и продлил серию поражений до 4 матчей. Защитник «Флэймз» Никита Нестеров за 14.11 на льду результативными действиями не отметился и завершил встречу с «0» по показателю полезности, на его счету 3 броска и 1 силовой приём.