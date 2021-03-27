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«Аризона» крупно обыграла «Сан-Хосе». У Любушкина первое очко в сезоне и «+1»

«Аризона» крупно обыграла «Сан-Хосе». У Любушкина первое очко в сезоне и «+1»
Хоккей / НХЛ 0
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В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» на своём льду крупно обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Кристиан Дворак (дубль), Ник Шмальц, Драйден Хант и Фил Кессел. У «Сан-Хосе» забрасывали Томаш Гертл и Патрик Марло.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 14 минут 8 секунд и отметился голевой передачей, набрав 1-е очко в сезоне и завершив встречу с показателем полезности «+1». У его коллеги по амплуа из «Сан-Хосе» Николая Кныжова – «-2» за 18.37 на площадке.

Запасным голкипером «Аризоны» в этой игре был 22-летний российский вратарь Иван Просветов, не имеющий ни минуты игрового времени в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дворак (Гарланд, Фишер) – 06:20' (5x5)   1:1 Гертл (Карлссон) – 21:54' (4x5)   2:1 Шмальц (Любушкин, Экман-Ларссон) – 38:44' (5x5)   3:1 Дворак – 47:48' (5x5)   4:1 Хант (Брассар, Демерс) – 49:08' (5x5)   5:1 Кессел (Келлер, Экман-Ларссон) – 49:59' (5x4)   5:2 Марло (Ферраро, Майер) – 52:30' (5x4)

В параллельном матче «Калгари Флэймз» на домашнем льду уступил «Виннипег Джетс» (2:3) и продлил серию поражений до 4 матчей. Защитник «Флэймз» Никита Нестеров за 14.11 на льду результативными действиями не отметился и завершил встречу с «0» по показателю полезности, на его счету 3 броска и 1 силовой приём.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Уилер (Штястны, Коннор) – 09:13' (5x4)   0:2 Коннор (Пулман) – 25:33' (5x5)   1:2 Лучич (Баклунд, Ханифин) – 46:52' (5x4)   1:3 Штястны (Уилер, Шайфли) – 54:54' (5x3)   2:3 Ткачук (Линдхольм, Ханифин) – 58:01' (6x5)
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