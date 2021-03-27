Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Национальная Хоккейная Лига подвела итоги игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.
Третьей звездой был признан вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов, сыгравший на ноль в матче с «Нью-Джерси» (4:0) при 24 отраженных бросках.
Второй звездой стал форвард «Аризоны» Кристиан Дворак, оформивший дубль в ворота «Сан-Хосе» (5:2).
Лучшим игроком дня стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с дублем в матче с «Нью-Джерси» (4:0).
Напомним, Овечкин оформил дубль и забил победную шайбу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч проходил на «Кэпитал Уан-Арене» (Вашингтон, США) и закончился победой «Вашингтона Кэпиталз» со счётом 4:0. С учётом сегодняшнего матча капитан «Вашингтона» забил 10 голов в последних 10 матчах. В нынешнем сезоне Овечкин провёл 29 матчей, забросил 17 шайб и отдал 12 результативных передач, набрав 29 очков.
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