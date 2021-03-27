Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Хоккей 0
Аудио-версия:

Национальная Хоккейная Лига подвела итоги игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.

Третьей звездой был признан вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов, сыгравший на ноль в матче с «Нью-Джерси» (4:0) при 24 отраженных бросках.

Второй звездой стал форвард «Аризоны» Кристиан Дворак, оформивший дубль в ворота «Сан-Хосе» (5:2).

Лучшим игроком дня стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с дублем в матче с «Нью-Джерси» (4:0).

Напомним, Овечкин оформил дубль и забил победную шайбу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч проходил на «Кэпитал Уан-Арене» (Вашингтон, США) и закончился победой «Вашингтона Кэпиталз» со счётом 4:0. С учётом сегодняшнего матча капитан «Вашингтона» забил 10 голов в последних 10 матчах. В нынешнем сезоне Овечкин провёл 29 матчей, забросил 17 шайб и отдал 12 результативных передач, набрав 29 очков.

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Нью-Джерси», у Кузнецова — две передачи
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021