«Корбан, милый». «Авангард» отреагировал на хет-трик Найта пародией на «Пятый элемент»

«Авангард» на своей странице в «Инстаграме» выпустил ролик, который посвящён нападающему команды Корбану Найту. Видео пародирует известный фильм режиссёра Люка Бессона «Пятый элемент».

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт оформил хет-трик в ворота магнитогорского «Металлурга» (4:0, 3-2) в пятом матче серии Кубка Гагарина.

30-летний форвард дважды забил в первом периоде. Третью шайбу он забросил на 57-й минуте встречи в пустые ворота.

В 10 матчах плей-офф КХЛ этого сезона Найт набрал 7 (3+4) очков.

Напомним, в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.