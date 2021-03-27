«Корбан, милый». «Авангард» отреагировал на хет-трик Найта пародией на «Пятый элемент»
«Авангард» на своей странице в «Инстаграме» выпустил ролик, который посвящён нападающему команды Корбану Найту. Видео пародирует известный фильм режиссёра Люка Бессона «Пятый элемент».
Нападающий «Авангарда» Корбан Найт оформил хет-трик в ворота магнитогорского «Металлурга» (4:0, 3-2) в пятом матче серии Кубка Гагарина.
30-летний форвард дважды забил в первом периоде. Третью шайбу он забросил на 57-й минуте встречи в пустые ворота.
В 10 матчах плей-офф КХЛ этого сезона Найт набрал 7 (3+4) очков.
Напомним, в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Найт оформил хет-трик в ворота «Магнитки». Это его первые голы в плей-офф КХЛ
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