«Локомотив» в овертайме переиграл ЦСКА и сравнял счёт в серии

В шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» в овертайме обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
На 27-й минуте Денис Баранцев вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Теэму Пулккинен и Егор Коршков. На 43-й минуте Константин Окулов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Ассистенами выступили Александр Попов и Максим Шалунов. Победную шайбу на 5-й минуте овертайма забросил Владимир Ткачёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Локомотив» сравнял счёт в серии — 3-3. Заключительная, седьмая, встреча пройдёт в Москве 29 марта.
- 27 марта 2021
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