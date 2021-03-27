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«Локомотив» в овертайме переиграл ЦСКА и сравнял счёт в серии

«Локомотив» в овертайме переиграл ЦСКА и сравнял счёт в серии
Хоккей / КХЛ 0
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В шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» в овертайме обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
27 марта 2021, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Баранцев (Пулккинен, Коршков) – 26:43' (5x4)   1:1 Окулов (Попов, Шалунов) – 42:37' (5x4)   2:1 Ткачёв – 64:13' (5x5)

На 27-й минуте Денис Баранцев вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Теэму Пулккинен и Егор Коршков. На 43-й минуте Константин Окулов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Ассистенами выступили Александр Попов и Максим Шалунов. Победную шайбу на 5-й минуте овертайма забросил Владимир Ткачёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Локомотив» сравнял счёт в серии — 3-3. Заключительная, седьмая, встреча пройдёт в Москве 29 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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