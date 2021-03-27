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Определились все участники 1/2 финала Кубка Харламова сезона 2020/2021

Определились все участники 1/2 финала Кубка Харламова сезона 2020/2021
Хоккей / ВХЛ 0
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Сегодня, 27 марта, определились все участники 1/2 финала Кубка Харламова сезона 2020/2021. Борьбу за трофей продолжают московское «Динамо», уфимский «Толпар», ярославский «Локо» и казанский «Ирбис».

Последним путёвку в плей-офф добыл «Локо», обыграв в четвёртом матче серии «СКА-1946» (3:1). Ярославская команда сыграет с «Ирбисом». Вторая пара 1/2 финала определилась ранее: «Динамо» сыграет с «Толпаром».

По регламенту Молодёжной хоккейной лиги в полуфиналах команды Западной конференции встречаются с представителями Востока. В финал выйдет команда, которая первой одержит три победы в серии. При необходимости решающий, пятый, матч пройдёт на площадке команды с более высоким посевом.

«Динамо» будет иметь преимущество домашней площадки в серии с «Толпаром», потому что заняло более высокое место по итогам регулярного чемпионата.

«Локо» и «Ирбис» стали вторыми в своих конференциях. Как отмечает официальный сайт МХЛ, преимущество домашней площадки будет у ярославской команды, потому что она имеет лучший процент набранных очков по итогам регулярного чемпионата (83% против 73% у казанской команды).

Полное расписание:

МХК «Динамо» (Москва) — «Толпар» (Уфа):
3 апреля. Красногорск, «Красногорск Арена» им В. Петрова. Начало — в 13:00
4 апреля. Красногорск, «Красногорск Арена» им В. Петрова. Начало — в 13:00
7 апреля. Уфа, Городской дворец спорта. Начало — в 17:00
8** апреля. Уфа, Городской дворец спорта. Начало —в 17:00
11** апреля. Красногорск, «Красногорск Арена» им В. Петрова. Начало — в 13:00

«Локо» (Ярославль) – «Ирбис» (Казань)
3 апреля. Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало — в 13:00
4 апреля. Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало — в 13:00
7 апреля. Казань, ЛДС «Татнефть Арена». Начало — в 17:00
8** апреля. Казань, ЛДС «Татнефть Арена». Начало — в 17:00
11** апреля. Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало — в 13:00

* указано местное время
** при необходимости

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