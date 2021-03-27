Скабелка прокомментировал победу «Локомотива» в шестом матче серии с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал итоги встречи с ЦСКА (2:1 ОТ, 3-3).
«Тяжёлая победа, плотная игра, борьба на каждом участке поля. Не было много моментов ни у нас, ни у ЦСКА. Но они всё же были, хорошо, что мы забили на одну шайбу больше. Готовимся к следующему матчу.
Конечно, мы отдохнём, мы же дома. Завтра уезжаем в Москву и в обычном режиме готовимся к матчу. Говорят, что плей-офф — это другие соревнование. Также и седьмой матч — другое соревнование. Если мы сегодня говорили, что нам нельзя проиграть, то в следующей встрече уже никому нельзя проиграть. Это будет интересно.
У нас каждый — лидер, ребята — молодцы, я всех могу выделить. Такие матчи не выигрываются за счёт одного игрока. Если все работают, выполняют задание, выигрывают борьбу на каждом участке поля, из этого и складывается победа», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 марта 2021
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