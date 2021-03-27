Защитник «Рейнджерс» Фокс дважды отразил броски «Филадельфии» по пустым воротам

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На последней минуте матча при счёте 2:1 в пользу «лётчиков» «синерубашечники» сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока. Хоккеисты «Рейнджерс» вошли в зону «Филадельфии», однако обосноваться там не успели и упустили шайбу за пределы чужой синей линии. Снаряд докатился до их ворот, где у борта Клод Жиру навязал борьбу Адаму Фоксу и выкатил шайбу на Трэвиса Конечны. Канадец бросил с неудобной руки, но на пути шайбы встал Фокс, отразивший бросок ногой.

«Рейнджерс» попытались вынести снаряд из зоны, но она пришла к Скотту Лотону, нанёсшему бросок. Фокс, находившийся у ворот, клюшкой остановил шайбу. Тем не менее на отскоке первым оказался Конечны, бросивший ещё раз по пустым воротам. Прибежавший Павел Бучневич коньком отразил шайбу.

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