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Ноблох — о Шестёркине: этот парень никогда меня не удивляет

Ноблох — о Шестёркине: этот парень никогда меня не удивляет
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Ноблох после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (1:2) оценил игру российского голкипера Игоря Шестёркина.

«Я работал с ним некоторое время в «Хартфорде» и знаю, насколько хорош он был в прошлом году. Иногда бывает трудно вернуться после травмы, и порой этот процесс занимает некоторое время. Но этот парень никогда меня не удивляет», — приводит слова Ноблоха журналист Винс Меркольяно.

Российский голкипер «синерубашечников» признан третьей звездой матча. Вратарь отразил 35 из 37 бросков. Первой звездой стал защитник «Филадельфии» Самуэль Морен, в активе которого победная шайба в этой встрече. Игрок обороны отличился на 56-й минуте.

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