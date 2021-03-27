«Филадельфия» сняла проклятье Зибанеджада. «Рейнджерс» не спас и блестящий Шестёркин

Неудачный матч для Артемия Панарина и Павла Бучневича. Лучшие бомбардиры НХЛ среди россиян ушли со льда без очков.

Ноблох поставил «Рейнджерс» на правильные рельсы

Перед очередным домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» тренерскому штабу «Филадельфии Флайерз» вряд ли требовалось проводить дополнительные мотивационные беседы со своей командой. Последние результаты «лётчиков» говорили сами за себя. Подопечные Алена Виньо проиграли пять матчей из последних шести, пропустив абсолютно катастрофические 32 шайбы. Дважды на этом кошмарном отрезке «Филадельфия» угодила под форменный каток «Рейнджерс» – 0:9 и 3:8.

«Синерубашечнки» в принципе набрали отличную форму после вынужденных перемен на тренерском мостике. Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн угодил в протокол коронавируса и на длительный срок оказался изолирован от своей команды. В его отсутствии обязанности главного тренера были возложены на канадского специалиста Криса Ноблох, который руководит фарм-клубом ньюйоркцев в АХЛ. По счастливому стечению обстоятельств, именно с этого момента дела проваливших начала сезона «Рейнджерс» стремительно пошли на лад.

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При Ноблохе «Рейнджерс» одержали четыре победы в пяти матчах, обидным образом уступив только «Вашингтон Кэпиталз» (1:2). Благодаря удачной серии «синерубашечники» даже вернулись в гонку за плей-офф, с мечтой о котором ещё пару недель назад было почти покончено. Среди американских болельщиков «Рейнджерс» всё большую популярность набирала идея – не возвращать Куинна с вынужденной изоляции. Впрочем, сам Ноблох довольно скромно оценивал свою роль в успехах команды.

«Мне нравится находиться в «Рейнджерс», мне нравится этот опыт, от которого я получаю удовольствие. Я учусь определённым вещам как тренер, но горжусь ли я своей работой? Нет. Я нахожусь на лавке и выпускаю звенья на лёд. На самом деле я делаю очень небольшую работу», — сказал тренер после разгрома «Филадельфии» в предыдущем матче.

Суперпас Панарина и дубль Бучневича в тени рекордов! «Рейнджерс» учинили разгром в НХЛ Мика Зибанеджад снова набрал 6 очков в матче с «Филадельфией», вошёл в историю НХЛ и сравнялся с Гретцки.

Зибанеджад продолжает кошмарить «Филадельфию»

Настоящим злым гением для «Флайерз» в этом сезоне стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад. 27-летний нападающий умудрился в пяти матчах с «лётчиками» набрать очков больше, чем в 27 остальных встречах во всей регулярке – 14 против 12. Мимоходом Мика повторил почти уникальное достижение для НХЛ. Шведский игрок стал третьим игроком НХЛ, которому удалось набрать по шесть очков в двух подряд матчах с одним и тем же соперником. Ранее это были Джо Мэлоун в сезоне-1919/1920 и Даг Бентли в сезоне-1942/1943.

Зибанеджад повторил достижение Малкина в матче с «Филадельфией»

На достигнутом Зибанеджад не остановился и в очередной раз продолжил терроризировать «Филадельфию». Для начала Мика заработал на себе удаление, спровоцировав на штраф канадского нападающего Трэвиса Конечны. А затем сам же и привёл приговор в исполнение, завершив красивую трёхходовку в большинстве при участии защитника Адама Фокса и центрфорварда Райана Строума.

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Шестёркина распечатали только с подправления

Терпеть третье подряд поражение от одного из главных конкурентов по дивизиону явно не входило в планы «Филадельфии». Подопечные Виньо резко добавили в бросковой активности и завершили стартовый отрезок с более, чем двукратным превосходством по броскам в створ ворот – 17:8. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин тащил партнёров изо всех сил, раз за разом спасая команду в практически безнадёжных ситуациях.

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В одной из атак на старте второго периода Игорь совершил сразу пять сейвов, но в середине отрезка и он оказался бессилен. Роковыми для «синерубашечников» стали удаления Криса Крайдера и Кевина Руни. Хозяева воспользовались возможностью реализовать двойной численный перевес и восстановили равновесие в счёте. Американский защитник Шейн Гостисбер совершил наброс от синей линии, а располагавшийся на пятаке канадский форвард Нолан Патрик удачно подкорректировал траекторию шайбы.

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Подключение Морина застало «Рейнджерс» врасплох

На старте третьего периода 25-летний россиянин совершил очередное эффектное спасение. Форвард «Филадельфии» Скотт Лотон убежал один на один с российским вратарём после грубейшего провала в обороне «Рейнджерс». Канадский нападающий переложил шайбу на неудобную руку и, клюшкой подняв её, попытался послать над щитком Шестёркина. Однако голкипер «синерубашечников» парировал бросок ловушкой.

Шестёркин совершил эффектный сейв ловушкой после выхода Лотона один на один

Впрочем, дотащить свою команду до овертайма Шестёркину этим вечером было не суждено. За четыре минуты до конца основного времени Игорь не справился с броском Самуэля Морена. Против россиянина сыграл трафик перед его воротами и нападающий Руни, выложивший шайбу под бросок Морена. Для канадского хоккеиста этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

В оставшееся время гости отыграться уже не сумели. Близок к дублю был Зибанеджад, но голкипер «Филадельфии» Брайан Эллиотт сыграл надёжно. Что касается лучших бомбардиров текущей регулярки НХЛ среди российских игроков – Павла Бучневича (первое место среди россиян) и Артемия Панарина (второй результат наряду с Александром Овечкиным) – то они провели довольно неудачный матч. Россияне ушли со льда без набранных очков, не сумев улучшить свои бомбардирские показатели. Шестёркин завершил встречу с 35 отражёнными бросками, став единственным представителем «Рейнджерс» в тройке лучших игроков матча.