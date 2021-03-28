Хэмилтон превзошёл достижение Мэттьюса по результативной серии в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Мартин Нечас и ещё по разу забивали Седрик Пакетт, Себастьян Ахо. Защитник «ураганов» Даги Хэмилтон отметился результативной передачей, благодаря чему продлил серию с набранными очками до 14 матчей. Канадский защитник превзошёл достижение нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса по результативной серии в этом сезоне НХЛ. Американский форвард набирал очки в 13 матчах кряду в текущей регулярке.

Стоит заметить, что за последние 20 лет только один защитник в истории НХЛ имел более длительную результативную серию, чем Хэмилтон. Лучшим на этом временном отрезке является защитник «Филадельфии Флайерз» Шейн Гостисбер (15 матчей в сезоне-2015/2016).