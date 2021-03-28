Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бугнер — о матч-штрафе для Гэбриэла: я видел, какое удаление вчера выписали Шмальцу

Бугнер — о матч-штрафе для Гэбриэла: я видел, какое удаление вчера выписали Шмальцу
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (0:4) прокомментировал один из ключевых эпизодов встречи. В середине третьего периода при счёте 2:0 в пользу «койотов» арбитры выписали матч-штраф форварду «Шаркс» Кёртису Гэбриэлу за силовой приём против нападающего соперника Йохана Ларссона.

«Я видел, что произошло вчера вечером, когда Шмальц атаковал сзади соперника, — ему выписали двухминутное удаление в эпизоде, когда парень влетел головой в борт. И я видел удар Кёртиса, который вовсе не выглядел так опасно. Определённо он заслужил удаление за атаку игрока, не владевщего шайбой, но это самое большее», — приводит слова Бугнера журналист Шенг Пенг.

Права на видео принадлежат Fox Corp. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании FOX Sports Arizona.

Уилсон — о поведении Гэбриэла: НХЛ дала ясно понять, что не будет мириться с такими вещами
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021