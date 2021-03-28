Бугнер — о матч-штрафе для Гэбриэла: я видел, какое удаление вчера выписали Шмальцу

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (0:4) прокомментировал один из ключевых эпизодов встречи. В середине третьего периода при счёте 2:0 в пользу «койотов» арбитры выписали матч-штраф форварду «Шаркс» Кёртису Гэбриэлу за силовой приём против нападающего соперника Йохана Ларссона.

«Я видел, что произошло вчера вечером, когда Шмальц атаковал сзади соперника, — ему выписали двухминутное удаление в эпизоде, когда парень влетел головой в борт. И я видел удар Кёртиса, который вовсе не выглядел так опасно. Определённо он заслужил удаление за атаку игрока, не владевщего шайбой, но это самое большее», — приводит слова Бугнера журналист Шенг Пенг.

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