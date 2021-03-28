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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.

Третьей звездой стал вратарь «Аризоны Койотс» Эдин Хилл, сыгравший на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0). Канадский голкипер отразил 34 броска и оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне.

Второй звездой признан чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).

Лучшим игроком стал форвард «Флориды Пантерз» Картер Вераге с 4 (3+1) очками в матче с «Даллас Старз» (4:3 ОТ). Канадский нападающий оформил натуральный хет-трик в основное время, а в овертайме выполнил результативную передачу на защитника Аарона Экблада.

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