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Вадим Шипачёв: призываю болельщиков не унывать, а поддержать молодёжку

Вадим Шипачёв: призываю болельщиков не унывать, а поддержать молодёжку
Хоккей / КХЛ 0

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги.

«Сезон закончился раньше, чем мы хотели. Каждый в команде разочарован таким итогом. Хочу поблагодарить тренерский штаб, партнёров и, конечно, болельщиков. На протяжении всего сезона все были единым целым и хотели добиться максимальных высот. Тем, кто поддерживал команду на выездных матчах – большой респект. Спасибо вам!

Призываю болельщиков не унывать, а поддержать молодёжку в играх за Кубок Харламова. Парни своей игрой заслужили вашу поддержку! От себя хочу пожелать МХК «Динамо» добраться до кубка», — написал Вадим Шипачёв в своём «инстаграме».

Напомним, «Динамо» уступило СКА во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина (1-4 в серии).

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