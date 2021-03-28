Кузнецов забросил шестую шайбу в сезоне НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт встречи — 4:2.



Счёт был открыт на 31-й минуте матча — отличился Том Уилсон. Менее чем через две минуты игрового времени шайбу забросил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Овечкин делал прострел от левого борта, шайба попала в защитника и залетела в ворота. Менее чем через три минуты Том Уилсон забросил третью шайбу «Вашингтона», оформив дубль.



На 46-й минуте встречи отличился российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Гарнет Хэтуэй вбросил шайбу в зону «Рейнджерс», Карл Хагелин выиграл борьбу за воротами и отдал передачу точно на Евгения Кузнецова, который точным щелчком поразил ворота Кейта Кинкейда.

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Для Кузнецова эта шайба стала шестой в регулярном сезоне-2020/2021, также на его счету 12 результативных передач при показателе полезности «+7». Эта игра стала для него 503-й в заокеанской карьере, на его счету 407 (126+281) очков при коэффициенте полезности «+68».