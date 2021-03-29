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Шат-аут Блэквуда помог «Нью-Джерси» одержать выездную победу над «Бостоном»

Шат-аут Блэквуда помог «Нью-Джерси» одержать выездную победу над «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственная в этом матче заброшенная шайба в исполнении Кайла Палмьери на 17-й минуте принесла «Дэвилз» победу в этой встрече.

Вратарь «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд отразил все 40 бросков по воротам и оформил первый шат-аут в текущем регулярном чемпионате.

Российский защитник «Дэвилз» Дмитрий Куликов провёл на льду 21 минуту 49 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».

«Нью-Джерси Дэвилз», набрав 30 очков в 33 матчах, занимает 7-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Бостон Брюинз» (39) – 4-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2021, понедельник. 00:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Палмьери (Смит, Братт) – 16:37' (5x5)
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