Шат-аут Блэквуда помог «Нью-Джерси» одержать выездную победу над «Бостоном»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственная в этом матче заброшенная шайба в исполнении Кайла Палмьери на 17-й минуте принесла «Дэвилз» победу в этой встрече.
Вратарь «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд отразил все 40 бросков по воротам и оформил первый шат-аут в текущем регулярном чемпионате.
Российский защитник «Дэвилз» Дмитрий Куликов провёл на льду 21 минуту 49 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».
«Нью-Джерси Дэвилз», набрав 30 очков в 33 матчах, занимает 7-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Бостон Брюинз» (39) – 4-е.
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