«Флорида» одержала волевую победу на выезде над «Далласом». У Гурьянова – «-1»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1.
Счёт в матче был открыт на 5-й минуте – Джейсон Робертсон реализовал численное преимущество «Далласа» и вывел хозяев вперёд. Однако за этим последовали три заброшенные шайбы от хоккеистов «Флориды» в период с 5-й по 14-ю минуту матча – дважды отличился Джонатан Юбердо, ещё один гол на счету Энтони Дюклера. В заключительные минуты встречи форвард «Пантерз» Оуэн Типпетт отправил шайбу в пустые ворота «Далласа» и установил окончательный счёт встречи – 4:1 в пользу гостей.
Ворота «Далласа» в этом матче защищал Джейк Эттингер (19 сейвов), а «Флориды» — Крис Дриджер (33 сейва).
Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 12 минут 36 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1».
«Флорида Пантерз», набрав 48 очков в 35 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Даллас Старз» (31) – 7-е.
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