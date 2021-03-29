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Панин и Коледов продлят контракты с «Салаватом Юлаевым», Кугрышев покинет команду

«Салават Юлаев» покинут защитник Алексей Семёнов и нападающий Дмитрий Кугрышев, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что российский форвард может трудоустроиться в московском «Динамо» или «Спартаке».

Кроме того, сообщается, что в клубе договорились о продлении контрактов с защитниками Григорием Паниным и Павлом Коледовым, а также с форвардом Сакари Манниненом.

Переговоры о подписании новых соглашений с нападающими Владимиром Жарковым и Александром Кадейкиным продолжаются.

В нынешнем сезоне 31-летний Кугрышев сыграл 57 матчей регулярного чемпионата, набрал 31 (9+22) очко при показателе полезности "+2". В девяти встречах плей-офф забросил одну шайбу при коэффициенте полезности "-4".

35-летний Панин отыграл 47 матчей регулярного чемпионата, забив один гол и отдав шесть передач при показателе полезности "+7" и 46 минутах штрафа. Защитник принял участие в девяти встречах плей-офф, отдав две передачи при нулевом коэффициенте полезности и 16 минутах штрафа.