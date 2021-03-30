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Филипп Грубауэр установил вратарский рекорд «Колорадо» по победам в одном месяце

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Колорадо» отличились Микко Рантанен, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Валерий Ничушкин. У «Анахайма» по шайбе на свой счёт записали Дэнтон Хайнен и Трой Терри. Голкипер «лавин» Филипп Грубауэр парировал 13 бросков, одержав 11-ю победу в марте. Немецкий вратарь установил клубный рекорд, став первым вратарём в истории «Колорадо», сумевший выиграть столько матчей в течение одного месяца.

Рекорд НХЛ делят четыре голкипера с 12 победами за один месяц — это Берни Парент (март 1974 года), Рэй Эмери (март 2006-го), Джимми Ховард (март 2010-го) и Сергей Бобровский (декабрь 2016-го).