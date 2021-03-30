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«Калгари» крупно уступил «Виннипегу». У Нестерова – «-1»

«Калгари» крупно уступил «Виннипегу». У Нестерова – «-1»
Хоккей / НХЛ 0
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1.

В составе «Виннипега» отличились Нейт Томпсон, дважды Марк Шайфли, Эндрю Копп и Пьер-Люк Дюбуа. Автором единственной заброшенной шайбы «Калгари» стал Элиас Линдхольм.

28-летний российский защитник «Калгари» Никита Нестеров провёл на льду 19 минут 57 секунд и завершил встречу, не отметившись результативными действиям и заработав показатель полезности «-1».

«Виннипег Джетс», набрав 46 очков в 36 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Калгари Флэймз» (35) – 5-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 02:24' (5x4)   1:1 Томпсон (Демело, Льюис) – 16:19' (5x5)   1:2 Шайфли (Коннор, Элерс) – 18:13' (5x5)   1:3 Шайфли (Элерс, Коннор) – 23:31' (5x5)   1:4 Копп (Элерс, Шайфли) – 34:31' (5x5)   1:5 Дюбуа (Уилер, Штястны) – 41:04' (5x5)

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» на домашнем льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1, нанеся «королям» 3-е поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Рой (Виларди, Картер) – 01:00' (5x5)   1:1 Смит (Маршессо, Стоун) – 24:04' (5x4)   2:1 Носек (Уайтклауд, Каррье) – 36:28' (5x5)   3:1 Хаг (Маршессо, Карлссон) – 37:54' (5x5)   4:1 Мартинес (Колесар, Теодор) – 52:35' (5x5)
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