«Калгари» крупно уступил «Виннипегу». У Нестерова – «-1»

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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1.

В составе «Виннипега» отличились Нейт Томпсон, дважды Марк Шайфли, Эндрю Копп и Пьер-Люк Дюбуа. Автором единственной заброшенной шайбы «Калгари» стал Элиас Линдхольм.

28-летний российский защитник «Калгари» Никита Нестеров провёл на льду 19 минут 57 секунд и завершил встречу, не отметившись результативными действиям и заработав показатель полезности «-1».

«Виннипег Джетс», набрав 46 очков в 36 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Калгари Флэймз» (35) – 5-е.

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» на домашнем льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1, нанеся «королям» 3-е поражение кряду.