Итоги второго раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ на «Чемпионате»

Вчера, 29 марта, в седьмом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции ЦСКА принимал «Локомотив». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Армейцы выиграли серию — 4-3. Эта серия завершила программу второго раунда Кубка Гагарина.

«Чемпионат» подводит итоги второго раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ, который проводится на портале. За один угаданный исход во втором раунде прогнозисты получили два балла, а за точно указанный счёт – ещё один дополнительный балл. Борьба ведётся в общем зачёте и между дивизионами.

Лидерство в дивизионе «Ветераны цеха» удерживает Александр Рогулев (28 очков), в дивизионе «Девушки, молодёжь и коршун» лидирует Владислав Уткин (28 очков), дивизион «Чемпионат» возглавляет Максим Замятин (29 баллов), а в дивизионе «Эксперты ТВ» первыми идут Евгения Головина и Алексей Бадюков (по 28 очков). Таким образом, лидерство в общем зачёте единоличное принадлежит Замятину.

Общая таблица. Места с 1-го по 16-е

Общая таблица. Места с 17-го по 32-е

Дивизион «Ветераны цеха»

Дивизион «Девушки, молодёжь и коршун»

Дивизион «Эксперты ТВ»

Дивизион «Чемпионат»