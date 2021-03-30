Метальников — о травме: если бы кость не срослась, вообще труба была бы

Защитник «Барыса» Леонид Метальников, выбывший из строя в конце прошлого года, рассказал, как снял гипс.

«Всем привет. У меня хорошие новости — у меня кость срослась. Я просто вообще так счастлив. Меня конкретно прям трясло перед этим. Когда рентген сделал, ждёшь результата. Потому что если бы не срослось, там вообще труба была бы. Возможно, пришлось бы заканчивать, скорее всего. Поэтому я сейчас радостный. Казалось бы, рука всего, а столько счастья сразу», — написал Метальников в своём «инстаграме».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 30-летний Метальников провёл 27 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-8». В плей-офф Леонид участия не принимал из-за травмы, полученной в декабре 2020 года.