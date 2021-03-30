Молодёжная команда московского «Динамо» проведёт полуфинал МХЛ на «ВТБ-Арене»

Молодёжная команда московского «Динамо» проведёт домашние матчи полуфинальной серии Кубка Харламова с уфимским «Толпаром» на льду «ВТБ Арены» в Петровском парке, сообщается в пресс-релизе хоккейного клуба «Динамо» (Москва).

«Подопечные Ярослава Люзенкова стали победителями регулярного первенства в конференции «Запад», а затем, одержав шесть побед в шести матчах, прошли в первых двух раундах Кубка Харламова «Атлант» и «Красную Армию». Впереди у молодёжки полуфинальное противостояние с уфимским «Толпаром».

Весь сезон команда проводила домашние матчи на арене в Красногорске, куда доступ зрителей был строго лимитирован. Чтобы динамовские болельщики смогли поддержать команду, принято решение, что предстоящие домашние поединки МХК «Динамо» следующего этапа плей-офф пройдут на льду «ВТБ Арены»», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.