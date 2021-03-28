Кожевников: такой молодёжи в «Динамо» не было 30 лет — со времён Яшина, Ковалёва, Назарова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, кто должен возглавить московское «Динамо» после возможной отставки Владимира Крикунова.

«Моё мнение: нужен тренер, который знает всю систему «Динамо» и умеет подтягивать молодых. Ведь для меня главное открытие сезона в лагере бело-голубых — команда из МХЛ. Начал присматриваться к МХК «Динамо» ещ` зимой, когда оно совершило невозможное и выиграло регулярный чемпионат, отняв титул лидера МХЛ последних лет «Локомотив». Опередить молодёжный Ярославль — это большой успех клуба! В плей-офф молодёжка «Динамо» продолжила — сначала 3-0 в серии с «Атлантом», затем — с «Красной Армией». Между тем, «Красная Армия» на первом этапе обыграла наш «Спартак» — 3-1, у армейцев сильная команда. Но динамовцы ее не заметили — это показатель!

У бело-голубых подошло очень интересное поколение, плюс они хорошо поработали в регионах, нашли таланты. Фамилии пока называть не буду, но такой молодёжи у «Динамо», думаю, не было лет 30 — со времён Яшина, Ковалёва, Козлова, Назарова, Каспарайтиса, Николишина. Кстати, в наше время молодёжные «Спартак» и ЦСКА в чемпионате Москвы регулярно побеждали «Динамо», причем наши команды состояли из своих воспитанников, а у бело-голубых было много иногородних. Мне, как спартаковцу, обидно, что теперь лидер молодёжного хоккея Москвы другой.

Вообще вы, журналисты, очень мало пишете о МХЛ, а я с нетерпением жду финальной серии «Динамо» и «Локомотива». Не удивлюсь, если бело-голубые сделают золотой дубль — к победе в регулярке добавят Кубок Харламова. Думаю, после этого станет понятно, в каком направлении развиваться главному «Динамо»», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Определились все участники 1/2 финала Кубка Харламова сезона 2020/2021