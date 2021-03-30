Макдэвид вышел на второе место по набранным очкам за первые 36 матчей. Первое — у Гретцки

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид вышел на второе место в истории клуба по набранным очкам за первые 36 матчей сезона. Первое — у Уэйна Гретцки. Об этом сообщил официальный аккаунт Sportsnet Stats в твиттере.

63 очка Коннора Макдэвида стали самым результативным показателем по набранным очкам за первые 36 игр с сезона-1987/88. Тогда Уэйн Гретцки сумел набрать 81 очко за такой же период времени.

Напомним, Коннор Макдэвид был задрафтован «Эдмонтоном Ойлерз» на драфте НХЛ 2015 года под общим первым номером. На международном уровне, в составе сборной Канады, стал победителем юниорского чемпионата мира в 2013 году, молодёжного чемпионата мира в 2015 году и взрослого чемпионата мира в 2016 году. Кроме того, Макдэвид принимал участие в Кубке мира в 2016 году в составе сборной Северной Америки.