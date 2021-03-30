«Вегас» выставил защитника Ника Холдена на драфт отказов. Его контракт — 1,7 млн долларов

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» выставил защитника Ника Холдена на драфт отказов. Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».
33-летний Холден провел 13 матчей в нынешнем сезоне НХЛ и набрал 1 (0+1) балл при полезности «+3». Зарплата Холдена составляет 1,7 млн долларов в год. Срок его контракта рассчитан до конца сезона-2021/22.
Кроме того, как сообщает Фридман, на драфт отказов был выставлен нападающий «Колорадо Эвеланш» Лиам О'Брайен.
О'Брайен дебютировал в НХЛ в 2014 году в составе «Вашингтон Кэпиталз». Основную часть карьеры провёл в фарм-клубе «Херши Беарс». После завершения контракта О'Брайен покинул «Кэпиталз» в качестве свободного агента. 27 ноября 2020 года О'Брайен подписал контракт в АХЛ с «Колорадо Иглс», фарм-клубом «Колорадо Эвеланш».
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