Кенневилль: Бобровский был блистателен на протяжении всего матча. Делал важнейшие сейвы

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:1) отметил игру российского голкипера команды Сергея Бобровского.

«Боб был блистателен на протяжении всего матча. Делал важнейшие сейвы, в том числе в меньшинстве», — отметил Кенневилль на пресс-конференции.

В составе победителей дубль оформил Вераге, а ещё по разу забивали Джонатан Юбердо и Бретт Коннолли. Голкипер Бобровский отразил 35 броска. Единственную шайбу за «Детройт» забросил Филип Задина. Российский нападающий Евгений Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Его соотечественник форвард Владислав Наместников не отметился результативными действиями.