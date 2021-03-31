Ласьков — об оценке сезона «Магнитки»: шашкой рубить всех неправильно, нужно разобраться
Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выступление команды в плей-офф КХЛ. Во втором раунде команда Ильи Воробьёва проиграла «Авангарду» (2-4) и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина.
«После моего возвращения в Магнитогорск будем разбираться в произошедшем, проводить анализ сезона для «Металлурга». Надо понять, почему команда, которая позволяет себе выигрывать 10 матчей подряд и громить соперника в плей-офф 7:1, вдруг «летит» 0:3, 0:4. Понять, что случилось с теми игроками, на которых делалась ставка. Шашкой рубить всех — неправильно, нужно разобраться до конца», — передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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