Стало известно количество переболевших коронавирусом в КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала информацию о количестве переболевших коронавирусом, сообщается в пресс-релизе КХЛ.



За весь период (по состоянию на 30.03.2021. — Прим. «Чемпионата») в КХЛ, МХЛ и ЖХЛ переболело 1377 человек. Это составляет около 30% от всех тестируемых: игроков, тренерских составов, сотрудников клубов и арен, судей.



Так, в КХЛ переболело 576 человек. Из них 306 — игроки.



В МХЛ на 584 переболевшего пришлось 255 хоккеистов.



В ЖХЛ коронавирус перенесли 105 человек, 60 из которых — игроки.



Отмечается, что по состоянию на 29 марта 2021 года в клубах КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, а также среди состава судей проведено 129 044 исследований, 111 720 из которых методом ПЦР и 17 324 — методом IgG + IgA.