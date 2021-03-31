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Стало известно количество переболевших коронавирусом в КХЛ

Стало известно количество переболевших коронавирусом в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига опубликовала информацию о количестве переболевших коронавирусом, сообщается в пресс-релизе КХЛ.

За весь период (по состоянию на 30.03.2021. — Прим. «Чемпионата») в КХЛ, МХЛ и ЖХЛ переболело 1377 человек. Это составляет около 30% от всех тестируемых: игроков, тренерских составов, сотрудников клубов и арен, судей.

Так, в КХЛ переболело 576 человек. Из них 306 — игроки.

В МХЛ на 584 переболевшего пришлось 255 хоккеистов.

В ЖХЛ коронавирус перенесли 105 человек, 60 из которых — игроки.

Отмечается, что по состоянию на 29 марта 2021 года в клубах КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, а также среди состава судей проведено 129 044 исследований, 111 720 из которых методом ПЦР и 17 324 — методом IgG + IgA.

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