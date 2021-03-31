Алексей Ковалёв может покинуть пост главного тренера «Куньлунь Ред Стар», сообщает Sport24.



Контракт 48-летнего специалиста рассчитан до конца апреля текущего года. Клуб уже изучает кандидатуры тренеров из России и иных стран.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ в текущем сезоне «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. Кроме того, китайская команда заняла предпоследнее, 22-е место в сводной таблице КХЛ. В 60 встречах регулярного чемпионата «Куньлунь» одержал 13 побед, одна из которых пришлась на овертайм и ещё одна — на серию буллитов. Всего команда набрала 34 очка.

Напомним, в начале марта китайский клуб покинули Алексей Торопченко, Лев Стариков, Андрей Баканов и Шон Коллинз.