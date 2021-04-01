Проворов отметился заброшенной шайбой в 350-м матче за «Филадельфию» в НХЛ

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» принимает на своём льду «Филадельфию Флайерз». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 4:1.



На старте 2-го периода 24-летний российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился 6-й заброшенной шайбой в сезоне, поразив ворота голкипера «Баффало» Линуса Улльмарка, мощным щелчком от синей линии. Голу поспособствовал и рикошет от канадского защитника «Сэйбрз» Брэндона Монтура.

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Таким образом, Проворов отличился заброшенной шайбой во второй игре кряду, в прошлом матче он также поразил ворота «Баффало Сэйбрз». Теперь на его счету 18 (6+12) очков в 35 встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+4». Эта игра стала для него юбилейной – 350-й в НХЛ.