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«Филадельфия» отыгралась с 0:3 и победила «Баффало», Проворов забил в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

По ходу матча «Баффало» вёл со счётом 3:0, но «Филадельфии» удалось сравнять счёт, забросив три шайбы в третьем периоде и перевести игру в овертайм, где победный гол забил российский защитник Иван Проворов.

За «Филадельфию» в основное время забивали Кевин Хейз, Клод Жиру и Шон Кутюрье. Также на счету российского защитника результативная передача.

В составе проигравшей команды отличились Хенри Йокихарью, Коди Икин и Брэндон Монтур.

В следующе матче «Баффало» вновь сыграет с «Филадельфией». Матч состоится 1 апреля.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.