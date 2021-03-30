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«Филадельфия» отыгралась с 0:3 и победила «Баффало», Проворов забил в овертайме

«Филадельфия» отыгралась с 0:3 и победила «Баффало», Проворов забил в овертайме
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

По ходу матча «Баффало» вёл со счётом 3:0, но «Филадельфии» удалось сравнять счёт, забросив три шайбы в третьем периоде и перевести игру в овертайм, где победный гол забил российский защитник Иван Проворов.

За «Филадельфию» в основное время забивали Кевин Хейз, Клод Жиру и Шон Кутюрье. Также на счету российского защитника результативная передача.

В составе проигравшей команды отличились Хенри Йокихарью, Коди Икин и Брэндон Монтур.

В следующе матче «Баффало» вновь сыграет с «Филадельфией». Матч состоится 1 апреля.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Йокихарью (Лазар, Окпосо) – 17:41' (5x5)   2:0 Икин (Ридер, Шихан) – 22:10' (5x5)   3:0 Монтур (Томпсон, Холл) – 32:43' (5x5)   3:1 Хейз (Санхайм) – 41:50' (5x5)   3:2 Жиру (Кутюрье, Ворачек) – 50:51' (5x5)   3:3 Кутюрье (Проворов, Жиру) – 58:31' (6x5)   3:4 Проворов (Конечны) – 60:42' (3x3)
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