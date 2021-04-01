Гендиректор и спортивный директор «Лады» покинули клуб

Гендиректор ХК «Лада» Виктор Резников и спортивный директор Владимир Кречин покидают клуб, сообщает пресс-служба Министерства спорта Самарской области. Данное решение было принято по итогам встречи министра спорта Самарской области Сергея Кобылянского с руководством и тренерским штабом хоккейного клуба «Лада», которая состоялась 31 марта.
«Нас не устраивает, что ХК «Лада» показывает такие результаты в лиге, где мы должны быть в лидерах. Я понимаю, что для нормальной жизнедеятельности и развития клуба необходимы комплексные меры. Главная оценка игры — это счёт на табло, уважение и поддержка со стороны болельщиков», — заявил Сергей Кобылянский на совещании с хоккейным клубом «Лада».
Напомним, по итогам сезона-2020/2021 команда не вышла в плей-офф чемпионата ВХЛ, заняв 18-е место из 26 команд.
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