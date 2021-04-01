Р. Ротенберг — о Мичкове: понимаем, что в наших руках — бриллиант

Вице-президент СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, сыграет ли Матвей Мичков в следующем сезоне в КХЛ.



«Наша стратегия — мы делаем акцент на воспитание молодых. Хорошо работает наша вертикаль. Мы занимаемся индивидуальным развитием игроков. А это огромная работа. В хоккее, конечно, размер имеет значение. Но за счет игрового мышления, интеллекта можно выступать на самом высоком уровне.



Мичков в следующем сезоне в КХЛ? Не будем загадывать. Пусть сначала выступит на юниорском чемпионате мира. Смотрим каждый его матч, тренировку. Но мы понимаем, что в наших руках — бриллиант. Этот юниор лидирует в рейтинге. И мы его подписали на пять лет. Причем переговоры совсем не были легкими», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».