Р. Ротенберг — о Мичкове: понимаем, что в наших руках — бриллиант
Вице-президент СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, сыграет ли Матвей Мичков в следующем сезоне в КХЛ.
«Наша стратегия — мы делаем акцент на воспитание молодых. Хорошо работает наша вертикаль. Мы занимаемся индивидуальным развитием игроков. А это огромная работа. В хоккее, конечно, размер имеет значение. Но за счет игрового мышления, интеллекта можно выступать на самом высоком уровне.
Мичков в следующем сезоне в КХЛ? Не будем загадывать. Пусть сначала выступит на юниорском чемпионате мира. Смотрим каждый его матч, тренировку. Но мы понимаем, что в наших руках — бриллиант. Этот юниор лидирует в рейтинге. И мы его подписали на пять лет. Причем переговоры совсем не были легкими», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».
Рекомендуем вам
- 1 апреля 2021
-
14:46
-
14:25
-
14:22
-
13:35
-
12:29
-
12:28
-
12:21
-
12:16
-
12:15
-
11:55
-
11:48
-
10:49
-
10:43
-
10:00
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
08:58
-
08:34
-
08:12
-
08:11
-
07:42
-
07:29
-
05:00
-
04:33
-
04:00
- 31 марта 2021
-
23:52
-
23:35
-
23:18
-
22:51
-
22:21
-
22:00
-
21:32
-
21:13
-
21:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам