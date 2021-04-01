Игрок «Колорадо» Маккиннон оштрафован на $ 5000

Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон оштрафован на $ 5000. Об этом в своём «твиттере» сообщил департамент безопасности НХЛ.
Напомним, Маккиннон получил дисциплинарный штраф за бросок шлема в лицо соперника в матче с «Аризоной Койотс». В ходе потасовки между игроком «Аризоны» Конором Гарландом и Маккинноном игрок «Аризоны» потерял свой шлем. Маккиннон подобрал слетевший шлем и бросил его в лицо оппоненту. За этот бросок по ходу матча Маккиннон получил «2+10». После матча дисциплинарный комитет Лиги рассмотрел поступок нападающего и вынес наказание. Канадский нападающий был оштрафован на $ 5000.
«Колорадо Эвеланш» одержал восьмую победу в последних 10 играх, у «Аризоны Койотс» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 3 и 4 апреля «Колорадо» сыграет дома с «Сент-Луис Блюз», а «Аризона» 3 и 5 апреля проведёт выездные встречи с «Анахайм Дакс».
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