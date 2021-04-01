Рафф: тяжёлый год для Гусева, он не совсем подходил нам

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф высказался о сезоне форварда «Нью-Джерси» Никиты Гусева.
«Это был тяжёлый год для него, и он не совсем подходил нам и был недостаточно хорош. Как вы знаете, сейчас он на драфте отказов, и мы смирились с этим. Но если ни одна команда его не заберёт, то он по-прежнему будет с нами», — приводит слова Раффа журналист «Нью-Джерси» Майк Морреале.
Напомним, нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев был выставлен на драфт отказов. Об этом в своём «твиттере» сообщил репортёр издания Sportsnet Крис Джонстон.
В этом сезоне Никита Гусев провёл 20 матчей за клуб из Нью-Джерси, в которых забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне в 66 матчах за «дьяволов» Никита Гусев забросил 13 шайб и отдал 31 передачу, суммарно набрав 44 очка.
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