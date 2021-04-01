Голкипер Дмитрий Шугаев продлил контракт с «Северсталью»
Голкипер череповецкой «Северстали» Дмитрий Шугаев продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два сезона. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Дмитрий Шугаев дебютировал в составе «Северстали» в 2019 году. В сезоне-2020/21 Шугаев отыграл 19 матчей, одержал 4 победы. Отразил 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,48. В этом сезоне Шугаев провёл первые матчи в карьере в плей-офф КХЛ и в двух играх первого раунда отразил 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,73.
Напомним, хоккейный клуб «Северсталь» (Череповец) занял шестое место в Западной конференции в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником клуба в плей-офф стало московское «Динамо». Серия завершилась победой московского «Динамо» со счётом 4-1.
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