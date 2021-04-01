Вайсфельд: не проблема ЦСКА и СКА, что они ежегодно играют в финале Запада

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд ответил на вопросы о паре ЦСКА – СКА в полуфинале Кубка Гагарина.
«С точки зрения маркетинга однообразные финалы Западной конференции это плохо, но, с другой стороны, команды вышли в финал. Это ведь не проблема СКА и ЦСКА, это проблема других клубов. Другой вопрос, что у этих команд и возможности значительно выше, чем у остальных.
В этом году потолок зарплат реально работает, но если кто-то ещё хочет в лиге выровнять возможности команд, то нужно включать и другие механизмы, только надо ли это кому-нибудь. Будет ли нас ждать осторожный и закрытый финал? Я, например, думал, что серия ЦСКА – «Локомотив» будет очень оборонительной, а они играли в атаке, серия была очень интересной. Исход серии невозможно предсказать. Интрига в серии СКА – ЦСКА на 100% есть, считаю, что встречаются команды примерно одного уровня», – сказал Вайсфельд «Реальному Времени».
- 1 апреля 2021
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