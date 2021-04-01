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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Алекс Неделькович признан новичком месяца в НХЛ

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Алекс Неделькович признан новичком месяца в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Алекс Неделькович признан новичком месяца в НХЛ. Об этом сообщает твиттер NHL Public Relations.

В марте 25-летний американец сербского происхождения провел 8 матчей и лишь раз проиграл в основное время (6-1-1), а также один раз оформил шатаут.

Среди всех вратарей лиги (не только новичков) он занял 4-ое место по пропущенным в среднем за игру шайбам — 1,85, и 5-ое — по проценту отраженных бросков — 93,4%.

На победу также претендовали Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Джейсон Робертсон («Даллас Старз») и Ээли Толванен («Нэшвилл Предаторз»).

Напомним, на международном уровне, Алекс Неделькович стал чемпионом мира в 2014 году в составе сборной США U18. На молодёжном чемпионате мира до 20 лет в 2016 стал обладателем бронзовой медали.

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