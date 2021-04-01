НХЛ дисквалифицировала нападающего «Вегаса» Стивенсона на три матча

Национальная Хоккейная Лига дисквалифицировала нападающего «Вегас Голден Найтс» Чендлера Стивенсона на три матча, сообщается в пресс-релизе организации.
Чандлер Стивенсон жёстко сыграл против защитника «Лос-Анджелес Кингз» Тобиаса Бийорнфота. За неправильную атаку соперника Стивенсон, помимо дисквалификации, будет обязан заплатить штраф. По условиям коллективного договора и отталкиваясь от зарплаты игрока, Стивенсон обязан заплатить около 71 тысячи 120 долларов. Данные деньги поступят в Фонд экстреннной помощи игрокам.
Напомним, матч между «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз» проходил утром 1 апреля. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США. В концовке второго периода, в результате неправильной атаки соперника, Стивенсон получил «5+10» за удар локтем. Матч завершился победой «Кингз» со счётом 4:2.
- 1 апреля 2021
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