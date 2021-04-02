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Илья Самсонов получил травму спустя всего 30 секунд после начала игры с «Айлендерс»

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 1-й период, в матче ничья – 1:1.

24-летний российский голкипер «столичных» Илья Самсонов, начинавший этот матч основным вратарём, получил повреждение уже на 30-й секунде матча в результате столкновения за воротами с американским форвардом своей же команды Ти Джеем Оши. Самсонов сразу же отправился в раздевалку, а на лёд экстренно вышел чех Витек Ванечек.

После 9 бросков по воротам «Вашингтона» Ванечек пропустил 2 шайбы. На 17-й минуте в ворота вернулся Илья Самсонов и пропустил 2 шайбы в результате 3 бросков.

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В текущем сезоне Самсонов отыграл 11 матчей за «Вашингтон», 10 из которых с первых минут, отражая 90,8% бросков и имея коэффициент надёжности 2,39.