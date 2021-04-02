Салливан: когда мы хорошо играем в пас, то видим «Питтсбург» в его лучшем проявлении

Главный тренер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал победу своих подопечных над «Бостон Брюинз». Салливан отметил хорошую игру команды в пас.



«Я просто думаю, что мы показали совершенную во всех смыслах игру. Мне понравилось, как мы стартовали. У нас была отличная энергия в первом периоде. Наша атака была реально сильной — что с шайбой, что без шайбы. Знаете, было время, когда мы играли в бей-беги, забрасывая шайбы за спины защитников соперника и преследуя их, чтобы побороться в чужой зоне. Но когда мы хорошо играем в пас, то видим „Питтсбург“ в его лучшем проявлении», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.



Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счётом 4:1.