И. Воробьёв: Голдобину нужно было брать высоту и продолжать играть, как с «Барысом»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал выступление нападающего Николая Голдобина в прошедшем сезоне.
«От Голдобина ждали, что он продолжит играть результативнее, как это было в серии с «Барысом». Действительно, для него это был первый плей-офф. Но, знаете, надо просто брать эту высоту. Для него и первая серия была дебютной в плей-офф. Он её взял и должен был продолжать во втором раунде», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергея Емельянов.
Голдобин сыграл в плей-офф сезона-2020/2021 12 матчей, набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности "-2". Голдобин перешёл в «Металлург» в декабре 2020 года. Ранее он выступал в составе московского ЦСКА.
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