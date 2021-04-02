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И. Воробьёв: Голдобину нужно было брать высоту и продолжать играть, как с «Барысом»

И. Воробьёв: Голдобину нужно было брать высоту и продолжать играть, как с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал выступление нападающего Николая Голдобина в прошедшем сезоне.

«От Голдобина ждали, что он продолжит играть результативнее, как это было в серии с «Барысом». Действительно, для него это был первый плей-офф. Но, знаете, надо просто брать эту высоту. Для него и первая серия была дебютной в плей-офф. Он её взял и должен был продолжать во втором раунде», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергея Емельянов.

Голдобин сыграл в плей-офф сезона-2020/2021 12 матчей, набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности "-2". Голдобин перешёл в «Металлург» в декабре 2020 года. Ранее он выступал в составе московского ЦСКА.

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