Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренерский штаб магнитогорского «Металлурга» претерпит изменения в новом сезоне

Тренерский штаб магнитогорского «Металлурга» претерпит изменения в новом сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков анонсировал изменения в тренерском штабе команды в новом сезоне.

«Селекция? Пока есть ребята, у которых существуют действующие контракты на следующий сезон. По остальным смотрим на финалы конференций и финал Кубка Гагарина. Понятно, что ведём работу и по иностранцам. Пока ничего называть не буду, потому что иностранцы – это вообще такая вещь. Многие из них смотрят на НХЛ, где сейчас создаётся новая команда. Поэтому говорить об этой работе пока рано.
Изменения в тренерском штабе планируются, но пока рано говорить, кого на кого», — передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Сергея Емельянов.

«Металлург» проиграл «Авангарду» в полуфинале Восточной конференции со счётом 2-4 в серии.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021