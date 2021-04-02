Тренерский штаб магнитогорского «Металлурга» претерпит изменения в новом сезоне

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков анонсировал изменения в тренерском штабе команды в новом сезоне.
«Селекция? Пока есть ребята, у которых существуют действующие контракты на следующий сезон. По остальным смотрим на финалы конференций и финал Кубка Гагарина. Понятно, что ведём работу и по иностранцам. Пока ничего называть не буду, потому что иностранцы – это вообще такая вещь. Многие из них смотрят на НХЛ, где сейчас создаётся новая команда. Поэтому говорить об этой работе пока рано.
Изменения в тренерском штабе планируются, но пока рано говорить, кого на кого», — передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Сергея Емельянов.
«Металлург» проиграл «Авангарду» в полуфинале Восточной конференции со счётом 2-4 в серии.
- 2 апреля 2021
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