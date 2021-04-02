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Телегин открыл счёт после атаки «три в одного». Последний защитник СКА был без клюшки

Телегин открыл счёт после атаки «три в одного». Последний защитник СКА был без клюшки
Хоккей / КХЛ 0
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В первом матче финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москва принимает санкт-петербургский СКА (2:0, первый перерыв).

На 16-й минуте защитник ЦСКА Мэт Робинсон был удалён за выброс шайбы. Санкт-петербургская команда разыгрывала шайбу. На исходе большинства Лукас Бенгтссон, оставшийся один на синей линии, попытался нанести бросок, но не удалось — сломалась клюшка. Шайбой завладели игроки ЦСКА и сразу отдали пас на вышедшего из штрафного бокса Робинсона. В итоге получилась атака «три в одного», при которой единственный защищающийся был без клюшки. Робинсон отдал передачу вдоль ворот, и на дальней штанге Иван Телегин открыл счёт в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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