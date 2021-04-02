Никитин — о 3:0 в матче со СКА: ЦСКА не испытывает иллюзий и готовится к следующей встрече

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи со СКА (3:0, 1-0).

«Играли раскрепощённее, чем в прошлом раунде? «Локомотив» и СКА — это разные соперники. Надо посмотреть матч, не готов говорить по горячим следам.

Очень важно держать всех игроков в тонусе. Лайпсик пропускал последние три матча, а серия будет непростой. Мы не испытываем иллюзий и готовимся к следующей встрече», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.