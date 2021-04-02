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Слепышев: в ЦСКА знают, как не расслабиться после уверенной победы

Слепышев: в ЦСКА знают, как не расслабиться после уверенной победы
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвёл итоги со СКА (3:0, 1-0).

«Здорово, что реализовали свои моменты в первом периоде, а потом довели дело до победы. Мои голы с Шалуновым похожи? Хорошо, что мы разобрались в этих эпизодах, надеюсь, что и дальше будем такие забивать. Как не расслабиться после уверенной победы в первой встрече? У нас в составе много опытных ребят, мы знаем, как настраиваться. Выйдем на второй матч так, будто счёт в серии 0-0», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финала Запада
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