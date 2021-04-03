«Торонто» на выезде одолел «Виннипег» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде в серии буллитов обыграл «Виннипег Джетс». Счёт встречи – 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трэвис Дермотт и Джейсон Спецца. Российский форвард Илья Михеев за 14.19 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Виннипег» единственный гол забил Эндрю Копп.

«Мэйпл Лифс» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Джетс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 5 и 6 апреля «Торонто» проведёт на выезде с «Калгари Флэймз», а «Виннипег» 5 апреля примет «Ванкувер Кэнакс».

Ранее в рамках игрового дня «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 2:1. Решающую шайбу забросил Дмитрий Орлов.