Брент Бёрнс сделал свою 500-ю передачу в НХЛ

Защитник «Сан-Хосе Шаркс Брент Бёрнс сделал свою пятисотую передачу в Национальной Хоккейной Лиге. Об этом объявил официальный «твиттер» «Сан-Хосе Шаркс». Защитник «акул» сделал передачу на Рудольфа Балцерса, и тот расстрелял пустые ворота «королей».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 3 апреля на стадионе «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе, «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:0.



Эта победа стала для «Шаркс» пятой в последних 10 играх. У «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 4 апреля команды проведут между собой, затем «Сан-Хосе» 7 апреля примет «Анахайм Дакс», а «Лос-Анджелес» 6 и 8 апреля проведёт домашние матчи с «Аризоной Койотс».