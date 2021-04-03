Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Брент Бёрнс сделал свою 500-ю передачу в НХЛ

Брент Бёрнс сделал свою 500-ю передачу в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Сан-Хосе Шаркс Брент Бёрнс сделал свою пятисотую передачу в Национальной Хоккейной Лиге. Об этом объявил официальный «твиттер» «Сан-Хосе Шаркс». Защитник «акул» сделал передачу на Рудольфа Балцерса, и тот расстрелял пустые ворота «королей».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 3 апреля на стадионе «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе, «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:0.

Эта победа стала для «Шаркс» пятой в последних 10 играх. У «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 4 апреля команды проведут между собой, затем «Сан-Хосе» 7 апреля примет «Анахайм Дакс», а «Лос-Анджелес» 6 и 8 апреля проведёт домашние матчи с «Аризоной Койотс».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021