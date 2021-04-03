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В 1/2 финала Кубка Харламова в первом матче «Динамо» обыграло «Толпар», «Локо» — «Ирбис»

В первом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Харламова московское «Динамо» обыграло уфимский «Толпар». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) в пользу подопечных Ярослава Люзенкова.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Гутик, оформивший дубль, Олег Зайцев и Егор Аланов. Единственную шайбу в составе гостей забросил Егор Сучков.

В параллельном матче ярославский «Локо» на домашнем льду обыграл казанский «Ирбис». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) в пользу подопечных Александра Ардашева.

В составе «Локо» шайбы забросили Максим Берёзкин, Илья Назаров и Степан Никулин. За «Ирбис» забили Артур Бровкин и Кирилл Крутов.

Следующие матчи пройдут в воскресенье 4 апреля. Местами проведения станут «ВТБ Арена» и «Арена-2000».